Mercato - PSG : Le Real Madrid veut faire très mal à Leonardo !

Publié le 13 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi n’ont toujours pas tranché quant à leur avenir dans les rangs du PSG, le Real Madrid voudrait profiter de la situation pour attirer les deux talents parisiens.

Depuis le rachat du PSG par les investisseurs qataris en 2011, un problème persiste au sein du club de la capitale : la conservation des jeunes talents. Ainsi, de nombreux éléments tels que Kingsley Coman, Mike Maignan, Jonathan Ikoné, Dan-Axel Zagadou ou encore Moussa Dembélé ont quitté le PSG pour aller exploser dans d’autres écuries. Et l’été prochain, c’est le Real Madrid qui pourrait venir contrarier Leonardo sur deux dossiers…

Le Real voudrait Aouchiche et Kouassi

Comme l’a révélé AS dimanche, le Real Madrid aurait des vues sur Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, deux jeunes talents issus du centre de formation du PSG et dont les contrats arriveront à expiration en juin prochain. Les deux joueurs seraient alors libres de s’engager où ils le souhaitent, et le Real Madrid voudrait donc en profiter. Reste à savoir si Leonardo parviendra à convaincre Aouchiche et Kouassi de prolonger au PSG…