Mercato - PSG : Une fenêtre de tir pour ce coup de cœur de Leonardo ?

Publié le 12 avril 2020 à 21h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain ont tout intérêt à s’activer le plus rapidement possible pour Lucas Paqueta, jeune milieu du Milan AC.

Il y a un peu plus d’un an, Leonardo bouclait un joli coup en attirant Lucas Paqueta au Milan AC, pour 38M€. Désormais, il souhaiterait l’attirer au Paris Saint-Germain. Cet hiver, il a d’ailleurs été très proche réaliser un nouveau coup, puisque Paqueta a été proche du PSG. Finalement, les formules proposées par Leonardo n’ont pas fait plier les dirigeants milanais.

L’identité du prochain coach du Milan AC essentielle pour Paqueta