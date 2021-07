Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé !

Publié le 9 juillet 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG, le Real Madrid n’aurait toujours pas abandonné le projet de le recruter.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé voit toujours son avenir au PSG faire l’objet de nombreuses spéculations. En effet, l’international français pourrait partir libre dans un an puisqu’il aurait indiqué à sa direction qu’il ne prolongera pas son bail en l’état. De quoi donner un espoir au Real Madrid dans l’optique de recruter l’attaquant français de 22 ans dès cet été ? À en croire les dernières informations parues en Espagne, la réponse serait oui, même si le club madrilène serait bien conscient qu’enrôler Kylian Mbappé cet été sera tout sauf aisé.

Une offensive à la fin du mois d’août ?