Mercato - PSG : Le Real Madrid campe sur ses positions pour Kylian Mbappé !

Alors qu’une prolongation de contrat est à présent d’actualité pour Kylian Mbappé au PSG, le Real Madrid ne changerait pas son fusil d’épaule pour autant et refuserait d’aller titiller le Paris Saint-Germain par le biais d’une guerre aux enchères pour la simple et bonne raison que cela irait à l’encontre de sa politique salariale. Explications.

Et si Kylian Mbappé finissait par prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG ? Bien que le10sport.com vous ait seulement révélé en mars dernier qu’une éventuelle prolongation de courte durée prenait de plus en plus d’ampleur, Le Parisien est allé plus loin. Jeudi soir, le quotidien de la capitale a évoqué un accord de principe trouvé entre Kylian Mbappé ainsi que son entourage et le président Nasser Al-Khelaïfi. Une information démentie par la mère du joueur en personne, à savoir Fayza Lamari, et par plusieurs médias. Néanmoins, Le Parisien campe sur ses positions en apportant un complément d’information important sur la position du Real Madrid sur le dossier Mbappé à la lumière des dernières avancées dans cette opération.

Le Real Madrid veut faire de Mbappé le joueur le mieux payé du club, mais…