Mercato - PSG : Le Real Madrid adopte une stratégie claire pour Mbappé !

Publié le 6 mai 2022 à 20h15 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG continue de travailler sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le Real Madrid miserait sur son projet sportif et les potentielles recrues que seraient Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni afin de rafler la mise dans cette opération.

Dans les prochaines semaines, la décision finale de Kylian Mbappé pour son avenir va tomber. Entre une prolongation de contrat au PSG qui serait plus que simplement en bonne voie d’après Le Parisien, et une signature libre de tout contrat au Real Madrid cet été, le mystère continue de planer. En effet, la mère de Kylian Mbappé a affirmé qu’aucun accord de principe n’aurait été trouvé contrairement à ce que le quotidien de la capitale a avancé jeudi soir. Et ce vendredi, un point sur la situation du côté du Real Madrid a été fait par le média qui assure que le club merengue ne ferait pas des folies d’un point de vue financier pour défier le PSG dans la course à la signature de Kylian Mbappé.

Le Real mise sur son projet sportif ainsi que Rüdiger et Tchouaméni !