Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé se confirme !

Publié le 6 mai 2022 à 18h15 par La rédaction

Malgré les dernières informations sur une potentielle prolongation de Kylian Mbappé au PSG, le Real Madrid serait toujours aussi confiant quant à l’arrivée de l’international français cet été.

Le feuilleton Mbappé commence à devenir de plus en plus mouvementé. Ce jeudi, Le Parisien a annoncé que l’attaquant du PSG allait prolonger son contrat, avant que la mère de Mbappé ne démente ces informations. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé possède un accord de principe avec le Real Madrid mais n’a pas encore dit non à une potentielle prolongation au PSG. Mais en Espagne, l’état d’esprit ne change pas.

L’optimisme règne à Madrid

A en croire les informations de Rudy Galetti, le Real Madrid serait toujours confiant pour l’arrivée de Kylian Mbappé. Même si tout commence à s’agiter et qu’une prolongation semble de plus en plus probable, la confiance règne pour le club madrilène qui vient de se hisser en finale de la Ligue des Champions. Quoi qu’il en soit, Kylian Mbappé ne devrait pas tarder à annoncer sa décision.