Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tout planifié pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 janvier 2020 à 20h45 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé est dans le viseur du Real Madrid, le club espagnol serait prêt à prendre son temps pour l'attaquant du PSG, afin de ne pas mettre en péril cette opération.

Éblouissant avec le PSG, Kylian Mbappé apparaît comme la grande priorité du Real Madrid. Mais au sein de la Casa Blanca , on a bien conscience qu'il sera compliqué de récupérer l'international français l'été prochain. D'après les informations d' OK Diario , Zinedine Zidane serait en contact régulier avec Kylian Mbappé, mais le Français serait prêt à se montrer patient pour l'attaquant du PSG. En effet, selon le média ibérique, le Real Madrid serait prêt à attendre jusqu'en 2021 pour lancer son offensive, lorsque Mbappé, lié jusqu'en 2022 avec le PSG, n'aura plus qu'une année de contrat. Une opération minutieusement préparer à en croire les nouvelles révélations d' OK Diario .

Le Real Madrid ne veut faire aucune erreur avec Mbappé