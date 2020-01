Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pérez enclenche un plan très risqué pour Mbappé !

Publié le 16 janvier 2020 à 11h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé est le grand objectif du Real Madrid pour les années à venir, Florentino Pérez souhaiterait faire comme avec Eden Hazard afin d’obtenir l’attaquant du PSG au meilleur prix. Un plan qui comporte des risques.

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé est le grand objectif du Real Madrid pour les années à venir. De nouveau auteur d’une grande saison avec le PSG, l’attaquant français ne cesse d’impressionner au point de devenir l’un des joueurs les plus convoités de la planète. Par conséquent, selon différentes études, Kylian Mbappé est le joueur le plus cher du monde. Une situation qui pousse le Real Madrid à évaluer les possibilités dans ce dossier.

Un plan à la Hazard pour Mbappé ?