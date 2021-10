Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va devoir sortir le chéquier pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 26 octobre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG pour venir assurer la succession de Kylian Mbappé l’été prochain, Mohamed Salah aurait des prétentions salariales pour le moins colossales.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé semble bien parti pour s’en aller libre à cette échéance, et le Qatar devra donc aller lui chercher un successeur sur le marché des transferts. Comme le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le mois d’août dernier, Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont ciblés par le PSG à cet effet, mais le nom de Mohamed Salah a notamment été évoqué, d’autant que l’attaquant égyptien est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Liverpool. Et sa prolongation coince chez les Reds …

Salah réclamerait 25M€ par an

En effet, comme l’a annoncé le journaliste Ekrem Konur lundi, Mohamed Salah réclamerait un salaire de 530 000€ par semaine, soit un total avoisinant les 25M€ par an, pour envisager de prolonger son contrat avec Liverpool. La direction du PSG est donc déjà prévenue : il faudra prévoir un très gros salaire pour parvenir à convaincre Salah de venir succéder à Mbappé l’été prochain.