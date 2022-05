Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut souffler pour Paul Pogba !

Publié le 8 mai 2022 à 22h15 par La rédaction

Alors que la rumeur d’un potentiel départ de Paul Pogba à Manchester City a fait son apparition récemment, il y aurait en réalité peu de chance que le deal se fasse.

Le dossier Pogba commence à prendre de plus en plus d’ampleur. Déjà proche du PSG l’été dernier, le milieu de terrain de Manchester United se dirige tout droit vers un départ en fin de saison. Libre de tout contrat en juin prochain, Paul Pogba a l'embarras du choix, puisque les plus grands clubs d'Europe comme le PSG, la Juventus ou le Real Madrid lui feraient les yeux doux. tout récemment, une nouvelle piste assez étonnante a pourtant fait surface, puisque de l'autre côté de la Manche on annonce un Pogba proche... de Manchester City !

La piste Manchester City perd du terrain