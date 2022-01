Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar ne se fixe plus aucune limite pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 janvier 2022 à 0h45 par A.C.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain semblent déterminés à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, qui se termine dans seulement quelques mois.

Depuis le 1er janvier dernier, Kylian Mbappé peut négocier librement avec d’autres clubs. Le Real Madrid est le grand favori, mais le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions semble finalement avoir tout renvoyé à mars prochain, avec la presse madrilène qui semble plus qu’optimiste. Pourtant, le Paris Saint-Germain n’a pas dit son dernier mot ! ESPN a tout récemment annoncé que les dirigeants du PSG auraient présenté une nouvelle offre au clan Mbappé, promettant notamment au joueur les arrivées de Paul Pogba, Franck Kessié et de Zinedine Zidane. L’idée serait de lui faire signer un contrat de courte durée, lui promettant une vente en 2023... ou plus tard.

A Doha on ne veut pas perdre Mbappé avant le Mondial 2022