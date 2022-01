Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de pression du Real Madrid destiné à Mbappé ?

Publié le 19 janvier 2022 à 20h30 par Th.B.

Alors que le PSG croirait toujours avoir une chance de prolonger le contrat de Kylian Mbappé avec une condition bien précise, le Real Madrid se serait montré clair auprès du Français concernant le timing de son éventuelle arrivée à Madrid où les termes de son contrat auraient déjà été convenus…

Et si le PSG lançait une énième offensive auprès du clan Kylian Mbappé qui pourrait sonner comme étant l’offre de la dernière chance ? En effet, depuis quelque temps, la tendance est à un départ libre de tout contrat à la fin de la saison de Mbappé pour le Real Madrid. D’ailleurs, comme il l’a fait savoir à L’Équipe , RMC Sport et Prime Video Sport , le champion du monde tricolore voulait déjà plier bagage à l’occasion de la dernière intersaison. Et le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 8 janvier dernier qu’un pré-accord a été passé entre le clan Mbappé et le Real Madrid. Un engagement moral est d’actualité entre les deux parties. De quoi pousser le président Florentino Pérez à ne pas chercher une alternative en cas d’échec dans l’opération Kylian Mbappé. Pour autant, le PSG n’aurait pas encore jeté l’éponge comme ABC l’assure ce mercredi. Le média ibérique a confié que les dirigeants du PSG, à savoir le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi, auraient la ferme intention de mettre la pression sur Kylian Mbappé et son entourage pour que l’attaquant du Paris Saint-Germain accepte de couper la poire en deux en prolongeant pour deux saisons supplémentaires et ayant la possibilité de quitter le PSG à l’été 2023. Ce qui permettrait aux propriétaires qataris de pouvoir compter sur Mbappé en tant que représentant lors de la Coupe du monde au Qatar à l’automne prochain.

Le Real Madrid serait clair : c’est maintenant ou jamais pour Mbappé !

Néanmoins, le Real Madrid ne l’entendrait clairement pas de cette oreille. C’est du moins ce que ABC communique comme information ce mercredi. Travaillant sur l’opération Kylian Mbappé depuis trois ans à présent, la direction du Real Madrid estimerait que ce serait maintenant ou jamais pour l’attaquant du PSG. En cas de prolongation de contrat, le récent vainqueur de la Supercoupe d’Espagne refuserait de proposer en 2023 une offre de 180M€ comme ce fut le cas à la dernière intersaison. Si une telle éventualité se précisait, le président Florentino Pérez et les dirigeants du Real Madrid tournerait la page Mbappé et se pencherait sur d’autres options sur le marché pour renforcer le secteur offensif de l’effectif de Carlo Ancelotti. Kylian Mbappé pourrait donc voir la possibilité de signer au Real Madrid à court terme s’envoler.

Les termes du contrat déjà dessinés à Madrid ?