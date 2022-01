Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur le feuilleton Zinedine Zidane !

Publié le 19 janvier 2022 à 20h15 par T.M.

Alors que tout indique désormais que Zinedine Zidane sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine, cette arrivée aurait très bien pu se produire il y a quelques semaines. Explications.

Arrivé en janvier 2020 sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino ne devrait finalement pas s’inscrire dans la durée au sein du club de la capitale. En effet, à la fin de la saison, l’Argentin, pourtant sous contrat jusqu’en 2023, devrait s’en aller. Et pour le remplacer, Zinedine Zidane serait plus proche que jamais du PSG. Selon les informations du 10sport.com, les choses avançaient bien en coulisses et comme l’a révélé Marca ce mercredi, l’arrivée de Zidane serait déjà acté au sein du vestiaire parisien.

Zidane et le PSG d’accord pour cet été !