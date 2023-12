Mercato - PSG : Le Qatar lâche 20M€, transfert confirmé !

Axel Cornic

Le mercato de janvier va permettre à Luis Campos de régler quelques chantiers du Paris Saint-Germain et la défense en est un. Les problèmes de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes ont en effet mis en évidence le manque de solutions et finalement la recrue tant attendue pourrait venir du Brésil.

Le mercato estival a été agité, mais il y a encore quelques ajustements à faire pour Luis Campos. Les chantiers du PSG sont au nombre de deux avec le milieu et la défense, qui pourraient bien avoir la même solution, avec le championnat brésilien qui est le terrain de chasse préféré des Parisiens cet hiver.

Après Moscardo...

Pour le milieu, le PSG aurait en effet décidé de se tourner vers Gabriel Moscardo, âgé de 18 ans et sous contrat avec Corinthians jusqu’en 2026. En ce qui concerne la défense, une arrivée a été annoncé avec le profil d’un gaucher pouvant évoluer dans l’axe comme en tant que latéral, mais l’identité de l’heureux élu a été cachée.

Le PSG fonce sur Beraldo

Jusqu’à ces derniers jours, puisque la recrue défensive du PSG pourrait être Lucas Beraldo, actuellement sous contrat avec São Paulo jusqu’en 2028. D’après les informations de Fabrizio Romano, ce deal ne serait plus qu’aux détails et le club brésilien devrait empocher pas moins de 20M€ en indemnités de transfert.