Mercato - PSG : Le Qatar est encore interpellé pour Pogba !

Publié le 27 février 2022 à 4h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba suscite l'intérêt du PSG, et son arrivée est visiblement très attendue.

Il y a quelques jours, Nicolas Anelka annonçait que Paul Pogba était ouvert à une arrivée au PSG alors que son contrat s'achève en juin prochain avec Manchester United. « Je connais Paul, j’ai joué avec lui à la Juventus, et c’est incroyable ce qu’il peut faire avec le ballon. Manchester United n’est pas le meilleur club aujourd’hui dans lequel il peut montrer tout son talent. Je pense que le PSG serait super pour lui. (…) J’ai discuté de ça avec lui il y a six mois, et il ne serait pas contre venir au PSG », assurait l'ancien attaquant du PSG. Et pour Karim Bennani, ce serait une excellente idée.

«Il peut s’imposer comme l’un des patrons du PSG»