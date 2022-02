Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Paul Pogba !

Publié le 26 février 2022 à 17h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba aurait alerté à la fois le PSG et la Juventus. Et heureusement pour le club de la capitale, les Bianconeri n'auraient pas les épaules suffisamment solides pour payer le salaire de La Pioche.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Paul Pogba va quitter Manchester United librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. En effet, après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum pour 0€ l'été dernier, le club de la capitale verrait d'un très bon oeil l'idée de réitérer cet exploit avec Paul Pogba à l'issue de cette saison. Toutefois, le PSG serait en concurrence avec la Juventus sur ce dossier. Mais heureusement pour l'écurie parisienne, les Bianconeri seraient confrontés à un énorme obstacle concernant Paul Pogba.

La Juventus ne peut pas offrir plus de 7M€ annuels à Paul Pogba