Mercato - PSG : Le Qatar a un énorme atout pour Zidane !

Publié le 24 février 2022 à 21h10 par A.M.

En quête d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, le PSG rêve d'attirer Zinedine Zidane et dispose bien d'un atout de taille avec Alain Migliaccio.

Mauricio Pochettino vit peut-être ses derniers mois sur le banc du PSG. Et pour cause, le technicien argentin semble avoir l'intention de partir. L'été dernier, le natif de Murphy était convoité par Tottenham et le Real Madrid, mais c'est surtout Manchester United qui s'est récemment montré le plus pressant en novembre dernier. Et Mauricio Pochettino n'est pas insensible à l'intérêt des Red Devils qui ont nommé Ralf Rangnick dont l'intérim s'achèvera à la fin de la saison. Et pour le remplacer, le PSG rêve de Zinedine Zidane.

Migliaccio fait le forcing pour envoyer Zidane au PSG