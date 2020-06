Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a trouvé sa priorité pour cet été !

Publié le 13 juin 2020 à 21h15 par La rédaction mis à jour le 13 juin 2020 à 22h09

Déjà dans les petits papiers de Leonardo, Ismaël Bennacer serait particulièrement apprécié par les propriétaires du PSG.

C’est l'une des priorités de Leonardo cet été : recruter un milieu de terrain pour consolider l’équipe de Thomas Tuchel. Et dans les pistes repérées par le directeur sportif parisien, ce sont Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) et Ismaël Bennacer (Milan AC) qui se démarquent. Selon nos informations, le Paris Saint-Germain a dégainé une seconde offre de 40M€ au Milan AC pour tenter de recruter Ismaël Bennacer. D’un autre côté, Leonardo s’intéresse également à Milinkovic-Savic. Mais la Lazio Rome a refusé l’offre de 60M€ du PSG et attend environ 85M€ pour lâcher son milieu de terrain star. Toutefois, comme le10sport vous l'avait révélé en exclusivité, le président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi apprécierait particulièrement l'international algérien, et il semble que le milieu du Milan AC ait particulièrement la cote à Doha.

Bennacer est bien dans les petits papiers de Doha