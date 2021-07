Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a le feu vert pour cette grande star !

Publié le 19 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il semble être une option envisagée de plus en plus sérieusement par la direction du PSG, Paul Pogba serait séduit par le projet du club de la capitale.

Après avoir déjà attiré plusieurs grandes stars en ce début de mercato estival avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG va-t-il continuer sur sa lancée dans les semaines à venir ? Depuis quelque temps, le nom de Paul Pogba (28 ans) revient avec insistance pour le club de la capitale, d’autant que le milieu de terrain français n’a plus qu’une seule année de contrat avec Manchester United. Et le Qatar semble avoir une énorme ouverture pour attirer Pogba au PSG…

Pogba très attiré par le PSG

Comme l’a indiqué L’Equipe dimanche dans ses colonnes, l’entourage de Paul Pogba aurait confié que l’international français était très séduit par l’idée d’un transfert au PSG cet été. En clair, si le Qatar approfondit son intérêt de lance les grandes manœuvres pour convaincre Manchester United, il semble bien parti pour attirer Pogba au PSG.