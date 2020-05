Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le premier gros échec de l’été de Leonardo sera…

Publié le 28 mai 2020 à 18h30 par T.M.

Depuis son retour au PSG l’été dernier, Leonardo a remis le club sur de bons rails, réalisant au passage un dernier mercato estival parfait. Toutefois, le Brésilien ne peut pas connaitre que des réussites et un premier gros échec semble se profiler.

Ces dernières années, le PSG s’était quelque peu égaré. L’été dernier, Nasser Al-Khelaïfi a donc souhaité ramener de l’ordre et qui de mieux que Leonardo, l’homme qui avait lancé le projet QSI en 2011, pour remplir cette mission. Le Brésilien a alors fait son retour au poste de directeur sportif et les résultats ont été immédiats. Reprenant le flambeau d’Antero Henrique, l’ancien du Milan AC a réalisé un mercato très intelligent avec les arrivées de Keylor Navas, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Pablo Sarabia et Abdou Diallo. Et il ne faut pas oublier Mauro Icardi, qui aura été la cerise sur le gâteau, prêté par l’Inter Milan, avec option d’achat. Un prêt qui serait en passe de devenir un transfert définitif. Ces joueurs ont tous apporté au PSG, donnant ainsi raison à Leonardo dans son recrutement. Désormais, on attend de savoir ce que réservera le directeur sportif parisien pour cet été. Mais après avoir connu la réussite, certaines fausses notes pourraient bien s’ajouter à son bilan.

Les points noirs Aouchiche et Kouassi ?

Et c’est au rayon des départs que Leonardo devrait rencontrer certaines contrariétés. En effet, le directeur sportif du PSG pourrait bien ne pas réussir à empêcher l’exode des talents de continuer. Bien qu’il tente tout pour convaincre Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, deux des plus gros talents du centre de formation parisien, de signer un premier contrat pro, le Brésilien se dirigerait vers un échec. Un coup dur pour le PSG qui verrait là, deux de ses plus talents partir, eux qui avaient pourtant montré de belles choses quand Thomas Tuchel les a utilisés. Leonardo ne semble pas avoir trouvé les bons arguments pour conserver les deux joueurs de 17 ans. Ce jeudi, ESPN assure en effet qu’Aouchiche et son entourage considéreraient que la meilleure option serait de partir pour continuer à progresser, certainement là où il aura plus de temps de jeu. Le PSG ne pouvant pas garantir cela, c’est donc ailleurs qu’il ira chercher son bonheur. Il en serait de même pour Kouassi, annoncé sur le départ depuis un certain temps désormais. Il était ainsi question même d’un accord déjà trouvé avec le RB Leipzig, mais dernièrement c’est le Milan AC qui ferait le forcing pour récupérer le défenseur central. Alors que du côté du Parc des Princes, on souhaitait mettre fin à ces départs des jeunes talents, le cauchemar serait donc loin d’être terminé…

De gros coups tout de même cet été…

Le mercato estival du PSG pourrait donc être plombé par ces départs de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Malgré tout, Leonardo pourrait frapper fort. Et cela devrait commencer avec Mauro Icardi. L’Argentin serait en passe de définitivement devenir un joueur parisien et pour un montant moins important que l’option d’achat initialement prévue. L’affaire serait en passe de se concrétiser pour 60M€. Et d’autres joueurs seraient également attendus dans la capitale. Au milieu de terrain, le profil de Sergej Milinkovic-Savic plait toujours à Leonardo et comme Le 10 Sport vous l’a révélé, l’intérêt est réciproque. Enfin, l’autre joli coup de l’été pourrait être l’arrivée d’Alex Telles. Selon nos informations, rien n’est encore fait pour le latéral du FC Porto, mais il semble bien être la priorité pour venir pallier le départ de Layvin Kurzawa. L’été s’annonce donc chaud au PSG.