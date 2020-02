Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Thiago Silva relancé par un cador étranger ?

Publié le 23 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thiago Silva semblait promis à un retour au Milan AC. Mais la Juventus ferait désormais irruption dans ce dossier…

« Thiago Silva montre sur le terrain qu’il a le niveau pour le PSG. Même s’il a 35 ans il joue au très haut niveau. C’est un ami. Il m’aide et me pousse vers l’avant. Si moi je dois choisir, bien sûr je veux qu’il reste », confiait Marquinhos samedi en conférence de presse sur l’avenir de Thiago Silva, son compère de la défense centrale au PSG. Pourtant, ce dernier arrivera au terme de son contrat en juin prochain, et un retour au Milan AC est d’ailleurs évoqué avec insistance pour Thiago Silva. C’était sans compter sur un autre cador de Serie A…

La Juventus en course pour Thiago Silva ?