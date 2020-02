Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme appel du pied !

Publié le 23 février 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Actuellement libre de tout contrat et alors que le poste d’entraîneur pourrait potentiellement se libérer en fin de saison au PSG, Massimiliano Allegri a fait passer un message fort.

Alors que le PSG s’est incliné en 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (2-1), l’avenir de Thomas Tuchel fait logiquement couler beaucoup d’encre. De plus, Massimiliano Allegri apparaît comme un candidat très crédible pour venir reprendre l’éventuelle succession de l’entraîneur allemand du PSG, et l’ancien technicien de la Juventus a évoqué son avenir samedi au micro de Canal +.

« J’espère que quelqu’un m’appellera en juin »