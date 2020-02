Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sanson avait les idées claires cet hiver

Publié le 23 février 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

L’OM étant dans une situation financière délicate, Jacques-Henri Eyraud aurait souhaité vendre au moins un joueur durant le mercato de janvier. Mais Morgan Sanson, qui était l’un des candidats logiques au départ, ne souhaitait pas changer de club.

Au même titre que Dimitri Payet, Kevin Strootman ou encore Duje Caleta-Car, Morgan Sanson est l’un des joueurs de l’OM qui a le plus été annoncé sur le départ ces derniers mois. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club phocéen, le milieu de terrain a d’ailleurs la cote en Premier League, et comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, West Ham a notamment formulé une offre à l’OM pour Sanson. Mais c’était peine perdu…

Sanson ne voulait pas partir