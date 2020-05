Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba connaît déjà son dénouement !

Publié le 8 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

Désireux de se lancer un nouveau challenge à l’intersaison, Paul Pogba ne devrait pas être en mesure de quitter Manchester United, bien que le PSG entre autres, s’intéresserait à son profil. Explications.

À l’instar de l’été dernier, Paul Pogba semblerait déterminé à plier bagage et de tronquer la tunique mancunienne pour celle d’un autre gros club européen. À ce jour, le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient les trois formations susceptibles de s’attacher les services du Français, bien que l’Inter aimerait avoir son mot à dire. Cependant, à cause de la crise financière engendrée par le COVID-19, Pogba se retrouverait dos au mur pour son avenir et une cinquième saison à Manchester United pourrait se dessiner pour le champion du monde tricolore.

Le COVID-19 repousserait le feuilleton Pogba à l’été 2021