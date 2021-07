Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Moise Kean totalement relancé ?

Publié le 8 juillet 2021 à 12h15 par Th.B.

Alors que le PSG semble avoir jusqu’ici travaillé sur un deuxième prêt pour Moise Kean, cette option ne marcherait pas cette fois-ci en raison de la position d’Everton. Mais un départ de l’Italien ne serait pas à exclure pour autant. Explications.

Avec ses 13 buts en Ligue 1 et 3 réalisations en Ligue des champions lors de son exercice de prêt au PSG cette saison, Moise Kean a montré qu’il savait rebondir après un passage difficile à Everton. En mai dernier, l’international italien a même fait savoir sur son compte Instagram qu’il était prêt à arborer de nouveau la tunique parisienne la saison prochaine. « Heureux d’avoir marqué lors du dernier match au Parc des princes, j’espère vous voir la saison prochaine » . Voici le message que communiquait Moise Kean avec un emoji de doigts croisés pour la bonne fortune. Ces dernières semaines, Leonardo semble avoir discuté avec les dirigeants d’Everton dans l’optique de mettre sur pied un nouveau prêt pour Kean. Néanmoins, la situation aurait évoluée.

Pas de nouveau prêt pour Kean, mais…