Mercato - PSG : Le double jeu du Real Madrid continue pour Mbappé !

Publié le 12 novembre 2021 à 0h45 par La rédaction

Selon Marca, le Real Madrid devrait transmettre une offre officielle au PSG cet hiver pour Mbappe afin d’éviter au club parisien de le perdre pour zéro euro en fin de saison. Analyse.

Dans son édition de jeudi, le quotidien sportif espagnol Marca révèle que le Real Madrid pourrait lancer une offre au mercato hivernal pour avoir Mbappe dès le mois de janvier, soit à six mois de la fin de son contrat. Selon Marca , même s’il ne se fait aucune illusion sur la réponse du PSG, Florentino Pérez effectuerait cette offre pour démontrer aux propriétaires qataris qu’il a tout fait pour éviter que le joueur ne parte libre de Paris, qu’il a tout fait pour préserver les intérêts du club parisien dans cette affaire, et ce afin de préserver la bonne relation entre les deux clubs.

Paris n’est sans doute pas dupe

Si ces informations s’avèrent exactes, l’attitude du président madrilène ne fait que confirmer le double jeu du Real, qui dans le même temps a scellé un pacte avec Mbappe afin qu’il ne prolonge pas à Paris. Pacte dont on peut supposer qu’il remonte à au moins un an et qui visait clairement à forcer la main du PSG pour qu’il laisse filer son attaquant. Cependant, comme le démontre l’attitude des dirigeants parisiens l’été, ces derniers ne sont pas dupes.