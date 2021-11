Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour cette cible à 0€ !

Publié le 11 novembre 2021 à 23h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic aurait alarmé le PSG, qui serait emballé par l'idée de réaliser un nouveau coup XXL à 0€. Interrogé ce jeudi sur la situation de son milieu de terrain, l'administrateur délégué des Nerazzurri, Alessandro Antonello, a fait passer un message clair.

Leonardo aurait identifié le profil de Marcelo Brozovic, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec l'Inter. En effet, le directeur sportif du PSG verrait d'un bon oeil l'idée de réaliser un gros coup à 0€ avec le milieu de terrain croate. Toutefois, les Nerazzurri ne sont pas prêts à laisser filer leur numéro 77 librement et gratuitement aussi facilement. Lors d'un entretien accordé à Tutti Convocati (Radio 24), Alessandro Antonello a expliqué que Marcelo Brozovic était un joueur très important pour l'Inter et qu'il devait trouver une solution pour lui faire parapher un nouveau bail.

«C'est est un joueur fondamental pour l'équipe et un joueur stratégique pour nous»