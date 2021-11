Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mattéo Guendouzi vit une véritable histoire d’amour avec l’OM !

Publié le 11 novembre 2021 à 20h30 par T.M.

Cet été, Mattéo Guendouzi a été prêté par Arsenal à l’OM. Le milieu de terrain, passé par Lorient, retrouve ainsi l’Hexagone et pour le moment, le joueur de Jorge Sampaoli ne regrette en aucun cas son choix, lui qui est très heureux sur la Canebière.

Afin de réellement lancer le projet de Jorge Sampaoli à l’OM, Pablo Longoria a été très actif cet été pour offrir à l’Argentin les joueurs qu’il voulait. Ainsi, l’été a été mouvementé sur la Canebière puisque c’est une dizaine de recrues qui a posé ses valises à Marseille pour venir étoffer l’effectif phocéen. Et parmi ces recrues, on a notamment pu retrouver Mattéo Guendouzi. Alors que le Français sortait d’un prêt au Hertha Berlin, il n’entrait toujours pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal. Par conséquent, il a de nouveau dû s’exiler et c’est donc à l’OM qu’il a posé ses valises sous la forme d’un prêt avec option d’achat, et celle-ci serait quasiment automatique. Depuis le début de la saison, Guendouzi évolue ainsi dans l’entrejeu de Jorge Sampaoli et tout se passe pour le mieux pour l’ancien joueur de Lorient qui est aujourd’hui l’un des piliers de l’OM.

« Je veux continuer à prendre du plaisir à Marseille »