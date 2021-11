Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'agite déjà en coulisses pour cette nouvelle cible de Leonardo !

Publié le 11 novembre 2021 à 22h45 par A.D.

En difficulté à la Juventus, Dejan Kulusevski pourrait être poussé vers la sortie dès le mois de janvier. Alerté par la situation de l'attaquant des Bianconeri, le PSG serait en embuscade. Toutefois, Leonardo devrait se méfier d'Arsenal, qui aurait déjà bougé son petit doigt sur ce dossier.

A la peine à la Juventus, Dejan Kulusevski pourrait ne plus faire long feu à Turin. En effet, les Bianconeri songeraient à le vendre dès le mois de janvier pour une somme proche de 35M€. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. D'après les dernières indiscrétions de Tuttosport , Leonardo serait prêt à profiter de l'aubaine pour se jeter sur Dejan Kulusevski, mais il ne serait pas le seul. A en croire le média transalpin, la Fiorentina, l’Atalanta, le Bayern Munich, Manchester City, Manchester United et Tottenham en pinceraient également pour l'international suédois, et ce ne serait pas tout.

Arsenal a déjà bougé ses pions pour Kulusevski