Mercato - PSG : Le conflit avec Tuchel, une stratégie du clan Mbappe ?

Publié le 4 février 2020 à 2h10 par La rédaction

Certains médias espagnols affirment que l’accrochage avec Tuchel ferait partie d’un plan mis en place par le clan Mbappe pour partir. Faut-il y croire ? Analyse.

L’épisode du nouveau petit accrochage entre Mbappe et Tuchel à l’occasion de son remplacement lors du match contre Montpellier (5-0) pourrait constituer un signe fort de la volonté de départ du joueur, si l’on en croit certains médias espagnols, qui affirment que ce mini clash ferait partie d’une stratégie mise en place par le clan Mbappe. En effet, selon les informations de ABC , Kylian Mbappé, qui sait pertinemment qu’il lui sera extrêmement difficile de convaincre le PSG de le laisser partir en fin de saison, aurait décidé de saisir chaque opportunité de manifester son mécontentement pour générer une situation complexe afin de provoquer son départ. Que faut-il en penser ?

Mbappe veut surtout gagner du temps

Tout cela est totalement improbable. S’il est clair que l’attaquant français peut parfois s’agacer de ce qu’il estime être une différence de traitement avec Neymar, il ne s’agit en aucun cas d’une stratégie pour être transféré. Aujourd’hui, un seul fait est avéré : Mbappe repousse à plus tard la possibilité d’une prolongation. Cela démontre qu’il n’a pas en l’état décidé de rester à Paris et qu’il maintient clairement ouverte l’option d’un départ au Real. Mais dans le même temps, il est impossible d’affirmer avec certitude qu’il a choisi de partir. Tous les éléments récents amènent à penser que Mbappe veut surtout gagner du temps, afin de voir quelle tournure prendra la saison du PSG. Si Paris réalise une grande Ligue des champions et que Neymar et Icardi restent, il n’est pas impossible que Mbappe choisisse de poursuivre.