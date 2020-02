Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe poussé au départ par Neymar ?

Publié le 4 février 2020 à 1h10 par La rédaction

Certains médias espagnols annoncent que Mbappe souhaiterait partir pour ne plus être dans l’ombre de Neymar. Faut-il y croire ?

Ces dernières heures, certains médias espagnols ont détaillé la situation de Kylian Mbappe au PSG et analysé ce qui avait conditionné les envies de départ du jeune attaquant français. Selon ABC , Kylian Mbappe souhaiterait être le leader d’un projet et ne plus être dans l’ombre de Neymar comme à Paris. Il ne supporterait plus la différence de traitement qu’il subirait par rapport au crack brésilien. Faut-il y croire ?

C’est tout l’inverse…

Certainement pas. La seule condition pour que Mbappe poursuive à Paris c’est que le club maintienne un très haut niveau sportif, et performe enfin en Ligue des champions. Et cela passe par la présence de Neymar. S’il existe encore une chance pour que le Français reste au PSG, elle tient dans le choix de Neymar de s’y investir sur le long terme. Certes, Mbappe demande logiquement un rééquilibrage de son traitement et de son salaire par rapport au Brésilien, mais en aucun cas, la présence du Brésilien l’incite à partir. Au contraire, une prolongation de Neymar pourrait l’amener à réfléchir à la sienne.