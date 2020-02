Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu au cœur du coup de gueule de Rakitic ?

Publié le 3 février 2020 à 22h00 par A.M.

Alors qu’Ivan Rakitic a été au cœur des rumeurs cet hiver, le Croate a affiché son mécontentement. Et son coup de gueule était visiblement dirigé vers Josep Maria Bartomeu.

« J'ai envisagé de partir cet hiver. Il y a eu des choses qui ne m’ont pas plu. Les gens qui prennent les décisions le savent et nous le savons aussi (…) J’ai essayé d’accepter les choses et désormais je veux profiter . » Après la victoire contre Levante (2-1), Ivan Rakitic est revenu sur son mercato hivernal assez mouvementé, et il n’a pas hésité à pointer du doigt sa direction. Sans toutefois identifier clairement un dirigeant et sans dévoiler les raisons de sa frustration.

Rakitic très remonté contre Bartomeu ?