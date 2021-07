Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça va recruter une pépite de Pochettino !

Publié le 11 juillet 2021 à 23h45 par Th.B.

Alors qu’il était libre de tout contrat depuis son départ du PSG, Kays Ruiz-Atil (18 ans) devrait s’engager avec le FC Barcelone ce lundi.

Le FC Barcelone pourrait recruter un quatrième joueur libre de tout contrat après Sergio Agüero, Eric Garcia, Memphis Depay cet été. En effet, comme Sky Sport l’a confié ces derniers jours, la désormais ancienne pépite du PSG qui n’a pas prolongé son contrat prendrait la direction du FC Barcelone. Ayant connu La Masia au cours de sa formation, Kays Ruiz-Atil (18 ans) devrait s’engager en faveur du FC Barcelone et participer au stage de pré-saison du Barça . Et ça ne serait plus qu’une question d’heures à présent.

L’arrivée de Kays Ruiz-Atil officialisée ce lundi !