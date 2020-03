Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça compterait bien frapper fort avec Neymar !

Publié le 23 mars 2020 à 17h15 par Th.B.

Le FC Barcelone ne reculerait devant rien pour témoigner du retour de Neymar en Catalogne. Et pour la star du PSG, le Barça se renseignerait sur le fameux article 17 de la FIFA… Explications.

Et si la FIFA facilitait les affaires du FC Barcelone pour le retour de Neymar ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, le Brésilien n’a jamais prolongé son bail actuel depuis son arrivée au club parisien à l’été 2017. Alors, le numéro 10 du PSG va clore sa troisième saison au club sans jamais n’avoir retouché son contrat. D’après l’article 17 qui figure dans le règlement de la FIFA, un joueur qui arrive à la fin de la troisième saison de son contrat sans l’avoir prolongé dispose du droit de briser son contrat « sans motif » . Ainsi, Neymar pourrait devenir plus accessible pour le FC Barcelone. Mais ce cas de figure n’a eu lieu qu’une fois depuis l’instauration de cet article 17 en 2001.

Le Barça va se servir du cas Andy Webster pour Neymar !