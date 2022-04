Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Pochettino bousculé par… Thomas Tuchel ?

Publié le 6 avril 2022 à 21h10 par La rédaction

Sur les tablettes de Manchester United, Mauricio Pochettino serait en concurrence avec Thomas Tuchel, lui aussi suivi par les Red Devils.

Même si Mauricio Pochettino a fait légèrement taire les critiques après la belle victoire du PSG contre Lorient (5-1), difficile d’imaginer son avenir s’écrire dans la ville lumière. En novembre dernier, Le 10 Sport vous expliquait déjà que la position de Mauricio Pochettino était remise en cause. Cinq mois plus tard, l’élimination en Ligue des Champions semble avoir scellée son sort. Heureusement pour le technicien argentin, son nom résonne déjà du côté de Manchester United. Une piste sérieuse qui pourrait plaire à Pochettino. Cependant, l’ancien coach de Tottenham n’est pas le seul candidat.

Thomas Tuchel pisté par Manchester United