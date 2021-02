Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mbappé débloqué par... Cristiano Ronaldo ?

Publié le 18 février 2021 à 7h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 au PSG, Kylian Mbappé sait que peu de clubs ont les moyens de s'attacher ses services. La Juventus en fait partie, mais à une condition : le départ de Cristiano Ronaldo.

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations. Et pour cause, alors que son contrat au PSG prend fin en juin 2022, l'attaquant français ne s'est jamais réellement montré clair concernant sa volonté pour le futur qui se résume un choix clair : prolonger ou partir. Si jamais il venait à réclamer son départ, sa future destination n'est pas encore connue, mais les clubs susceptibles d'attirer le Champion du monde sont rares. Sur la scène européenne, ils ne sont que quatre : le Real Madrid, Liverpool, Manchester City et la Juventus.

Pour la Juve, ce sera Mbappé ou Ronaldo