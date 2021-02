Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un protégé de Zidane pour débloquer le feuilleton Pogba ?

Publié le 18 février 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le PSG semble être dans le coup pour le recrutement de Paul Pogba, son avenir pourrait se dessiner au Real Madrid qui serait susceptible d’envoyer Federico Valverde à Manchester United.

Sous l’impulsion de Mauricio Pochettino, le PSG pourrait se laisser tenter par l’opportunité Paul Pogba l’été prochain, soit au moment où il ne lui restera qu’un an sur son contrat. La presse anglaise révélait dernièrement que le nouvel entraîneur du PSG voyait en Pogba la possibilité d’apporter un véritable plus à l’entrejeu parisien. Néanmoins, le milieu de terrain de Manchester United pourrait être promis à la Juventus ou au Real Madrid. D’après The Sun , une opération importante avec le Real Madrid serait susceptible de se mettre en place dans les prochaines semaines.

Pogba au Real Madrid et Valverde à United ?