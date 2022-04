Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le Qatar dans ce dossier à 75M€ !

Publié le 16 avril 2022 à 17h45 par P.L.

Cherchant un successeur à Kylian Mbappé, si ce dernier venait à quitter le PSG cet été, le club de la capitale penserait à Darwin Núñez. Et Leonardo pourrait prendre une longueur d'avance sur l'un des prétendants de l'Uruguayen.

Convoité par le Real Madrid depuis quelques années maintenant, Kylian Mbappé pourrait être amené à quitter le PSG cet été puisque son contrat arrive à son terme et qu’il n’a pas encore prolongé. Le club de la capitale se serait donc mis en quête d’un successeur à l’attaquant de 23 ans et aurait exploré plusieurs pistes jusqu’à présent, dont Darwin Núñez. Évalué à 75M€ par le Benfica Lisbonne, le joueur de 22 ans fait une grande saison (32 buts en 37 apparitions toutes compétitions confondues). Cependant, le PSG ne serait pas la seule équipe à s’intéresser à l’Uruguayen. Mais Leonardo pourrait prendre une petite longueur d’avance sur l’un des prétendants.

Manchester United considère Lewandowski comme une meilleure option que Núñez