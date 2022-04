Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un coup à jouer pour cette pépite que l’Europe s’arrache !

Publié le 16 avril 2022 à 7h45 par Th.B.

Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en juillet 2020, Leonardo se rapprochait beaucoup de Jorge Mendes. Nouvel agent de Darwin Nunez, piste prise en considération par le PSG pour oublier Kylian Mbappé, Mendes et Leonardo pourraient discuter à ce sujet à l’avenir.

« Ce qu’a dit l’entraîneur de Liverpool sur moi est un compliment, mais ma tête est totalement à Benfica jusqu’à la fin de la saison. Je veux tout donner pour Benfica et pour ces supporters, qui sont incroyables ». Alors que Jürgen Klopp s’était enflammé pour le rendement de Darwin Nunez dernièrement, l’attaquant uruguayen de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025 au Benfica Lisbonne, a fait le choix de faire passer le message ci-dessus au sujet de sa situation. The Athletic affirmait dans la journée de lundi que le PSG était sur les rangs pour accueillir Darwin Nunez à l’intersaison en cas de départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé pour le Real Madrid ou un autre cador européen. En plus de Liverpool, Manchester United serait prêt à jouer les troubles-fête dans cette opération du PSG.

Leonardo aurait un avantage pour Darwin Nunez grâce… à Jorge Mendes ?