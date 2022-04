Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jorge Mendes relancerait la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 15 avril 2022 à 23h15 par La rédaction

Pisté par le PSG, Darwin Nuñez figure aussi sur la short-list de Manchester United, même s’il n’y aurait toujours pas eu de négociation pour l’Uruguayen qui est estimé entre 75 et 80M€.

Leonardo continue de travailler sur la succession de Kylian Mbappé. Avec l’avenir de plus en plus incertain de l’attaquant du PSG, le directeur sportif brésilien a ciblé Darwin Nuñez, le très prometteur buteur de Benfica. Cependant, la concurrence est rude. L’international uruguayen attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe, même si le PSG a toujours sa chance.

Tout repartirait de zéro pour Nuñez à cause de Mendes !