Mercato - PSG : La succession de Messi déjà réglée par Campos ?

Thibault Morlain

Si Lionel Messi semble se rapprocher d'une prolongation au PSG, la retraite est également proche pour l'Argentin. Pour le club de la capitale, il faut donc déjà anticiper l'avenir et Luis Campos serait au travail pour cela. Ainsi, à en croire les dernières informations de la presse turque, le successeur de Messi serait déjà identifié au PSG.

Pour Lionel Messi, la prolongation au PSG serait imminente. Un accord de principe aurait été trouvé et tout pourrait être signé à son retour d'Argentine. Une bonne nouvelle donc pour Luis Campos, qui préparerait tout de même déjà l'avenir et la succession de Messi. En effet, à 35 ans, La Pulga est proche de la fin de sa carrière et pour sa succession, Campos aurait la réponse.

PSG : Galtier annonce la couleur pour le grand retour de Messi https://t.co/L6UPtGoonu pic.twitter.com/yKpgNh8tXi — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

Güler pour oublier Messi au PSG ?

Selon les informations de Fotospor , c'est en Turque que Luis Campos aurait trouvé le successeur de Lionel Messi. Le conseiller sportif du PSG serait ainsi tombé sous le charme d'Arda Güler, pépite de 17 ans aujourd'hui à Fenerbahce. Campos aurait même déjà commencer à discuter avec le représentant de Güler pour lui signifier son intérêt et sa volonté d'en faire le successeur de Lionel Messi.

Même Messi valide...