Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La solution enfin trouvée dans ce dossier sensible ?

Publié le 30 mars 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Barré par une forte concurrence dans le secteur offensif du PSG, Julian Draxler pourrait s’en aller l’été prochain, d’autant que le FC Séville semble disposé à le relancer.

Récemment interrogé par la presse allemande, Julian Draxler (28 ans) se montrait très énigmatique quant à son avenir au PSG : « Un départ du PSG cet été ? On verra bien », lançait le milieu offensif parisien, sous contrat jusqu’en juin 2024 au Parc des Princes. Alors qu’il se retrouve barré par une concurrence grandissante dans le secteur offensif du PSG et ne fait plus du tout figure de titulaire, Draxler est un poids financiers pour Leonardo qui cherche d’ailleurs à s’en débarrasser depuis quelque temps. Et la solution va peut-être venir d’Espagne dans ce dossier…

Séville veut Draxler !