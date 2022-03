Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur Kylian Mbappé !

Publié le 1 mars 2022 à 20h45 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin, le PSG lui a déroulé le tapis rouge pour tenter de le convaincre de prolonger. En effet, l'écurie parisienne aurait proposé un contrat légendaire à son numéro 7 avec une série d'avantages pour le faire plier.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit le 1er juillet. Pour convaincre son numéro 7 de prolonger, et de snober le club merengue, le PSG lui aurait préparé une offre légendaire. En effet, comme l'a indiqué Le Parisien ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi aurait proposé un contrat d'environ 50M€ nets annuels à Kylian Mbappé avec une prime de fidélité à hauteur de 100M€ nets, et ce, pour une prolongation jusqu'au 30 juin 2024. Une information confirmée dans la foulée par AS .

Le PSG offre un pont d'or à Kylian Mbappé