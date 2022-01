Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie de Dortmund sur le feuilleton Erling Haaland !

Publié le 14 janvier 2022 à 11h45 par P.L.

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG songerait à Erling Haaland pour le remplacer. Mais le Borussia Dortmund compte bien garder son attaquant norvégien. C'est en tout cas ce qu'espère Marco Rose, l'entraîneur du club allemand.

Alors que son contrat arrive à expiration en juin prochain, Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus d’un départ au Real Madrid comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. De ce fait, le PSG songerait à la succession de l’international tricolore malgré les grands espoirs qui régneraient en interne concernant la prolongation du joueur de 23 ans. Ainsi, le10sport.com vous annonçait en août dernier qu’Erling Haaland était l’une des priorités du club de la capitale pour remplacer Kylian Mbappé. Cependant, le Borussia Dortmund ne compte pas laisser filer son joyau si facilement. Le pensionnaire de Bundesliga compte bien conserver le Norvégien cet été. C’est en tout cas ce qu’espère Marco Rose.

« La continuité d’Haaland ? C’est ce que nous voulons tous »