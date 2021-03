Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce de Pochettino sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 14 mars 2021 à 21h10 par B.C.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé avec le PSG court jusqu’en juin 2022, Mauricio Pochettino a de nouveau affiché le souhait de voir son attaquant rester dans la capitale.

C’est le gros dossier à gérer pour Leonardo. Alors que les discussions avancent favorablement pour la prolongation de Neymar, comme annoncé par le10sport.com, la donne est différente avec Kylian Mbappé. Le champion du monde tricolore souhaite prendre son temps avant de donner une réponse à sa direction, alors que le Real Madrid et Liverpool s’intéressent à lui. À Paris, on espère évidemment voir Mbappé rester, et prolonger, et les messages se multiplient pour le convaincre. « Nous avons construit une relation naturelle depuis deux mois. On a une excellente relation. Sans aucun doute le club et moi voulons qu'il reste », expliquait Mauricio Pochettino cette semaine en conférence de presse.

« Quel entraîneur ne voudrait pas de Kylian dans son équipe ? »