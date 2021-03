Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit se faire une raison pour cette piste de longue date...

Publié le 14 mars 2021 à 20h15 par A.C.

Leonardo est fan de Lorenzo Pellegrini, milieu de l’AS Roma qu’il aimerait attirer au Paris Saint-Germain. Mais l’Italien ne semble pas vouloir quitter la Serie A !

C’est l’un des plus grands talents du football italien. A 24 ans, Lorenzo Pellegrini s’est affirmé comme une valeur sûre de la Serie A, prenant d’ailleurs le brassard de capitaine de l’AS Roma suite au litige entre Paulo Fonseca et Edin Dzeko. Ses prestations n’ont pas tardé à attirer l’attention des plus grands clubs européens. En juin 2020, nous vous parlions sur le10sport.com de l’intérêt prononcé de Leonardo et du Paris Saint-Germain. Il faut dire que Pellegrini a une clause de départ de 30M€ dans son contrat. Un montant à priori dérisoire pour un joueur de son niveau...

Tout serait déjà bouclé entre Pellegrini et la Roma