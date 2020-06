Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La concurrence se renforce pour cet international belge !

Publié le 29 juin 2020 à 3h45 par A.M.

Convoité par le PSG pour remplacer Thomas Meunier, Timothy Castagne est également dans le viseur de Tottenham et Leicester.

C'est désormais une certitude, Thomas Meunier ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L'international belge s'est engagé pour quatre saisons avec le Borussia Dortmund, ce qui pousse Leonardo à lui trouver un successeur puisque que Colin Dagba est le seul spécialiste du poste à disposition de Thomas Tuchel. Dans cette optique, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo apprécie le profil de Timothy Castagne. Ce dernier a d'ailleurs récemment ouvert la porte au PSG : « Je ne veux pas m’arrêter à un simple intérêt. J’en veux plus. Soyons honnêtes, tu ne peux pas dire non à Tottenham ou au PSG ».

Castagne est très demandé

Toutefois, selon nos informations, ce dossier est encore loin d'être acté pour le PSG. Et pour cause, alors que Tottenham a déjà manifesté son intérêt pour le latéral de l'Atalanta, Leicester s'est également positionné sur l'international belge afin d'anticiper un éventuel départ de Ricardo Pereira. Par conséquent, la concurrence s'annonce rude pour le PSG.