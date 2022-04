Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé laisse planer le suspense pour son avenir !

Publié le 11 avril 2022 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 11 avril 2022 à 17h35

Seulement contractuellement engagé au PSG jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé n’aurait pour le moment pas pris de décision définitive, que ce soit pour prolonger au Paris Saint-Germain ou s’engager en faveur du Real Madrid. L’heure serait toujours à la réflexion…

En marge du prochain mercato estival, le comité de direction du PSG serait susceptible de parvenir à prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Bien qu’il ait pris un engagement moral envers le Real Madrid cet hiver, comme le10sport.com vous l’a révélé, pour débarquer au sein du club madrilène en cas de départ libre de tout contrat du PSG, la donne serait en train d’évoluer. D’ailleurs, le10sport.com a dernièrement affirmé que Mbappé et son entourage semblaient de plus en plus ouverts à l’idée de signer une prolongation de contrat de courte durée pour mieux finir son histoire au PSG et ne pas partir sur une élimination en 1/8ème de finale de la Ligue des champions. Daniel Riolo a récemment fait savoir sur les ondes de RMC que Kylian Mbappé devrait officiellement prolonger son contrat au PSG courant mai. Néanmoins, une telle décision n’aurait pas encore été prise.

Le clan Mbappé en pleine réflexion