Mercato - PSG : Julian Draxler est prêt à faire de grosses concessions pour son avenir…

Publié le 9 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Resté au PSG, Julian Draxler sera libre l’été prochain, son contrat arrivant à expiration. Alors que son avenir sera au centre des débats prochainement, l’Allemand est prêt à faire certains sacrifices.

Pour Julian Draxler, l’aventure au PSG ne s’est finalement pas terminée durant ce mercato. Bien que poussé vers la sortie par Leonardo, l’Allemand n’a pas souhaité s’en aller, restant ainsi pour sa dernière année de contrat avec le club de la capitale. Alors qu’une prolongation de contrat semble difficilement envisageable, Draxler devrait donc se retrouver libre l’été prochain. Un nouveau chapitre devrait alors être entamé après une expérience pas vraiment rose du côté du PSG. Et pour rebondir, le joueur de Thomas Tuchel a déjà quelques idées en tête.

Une baisse de salaire pour Draxler ?