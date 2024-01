Mercato - PSG : Jackpot à 180M€ pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’idylle de sept ans pourrait prendre fin en juin prochain, moment de l’expiration de son contrat. Bien que le Real Madrid soit le favori à sa signature à ce jour selon divers médias, Liverpool prévoirait de jouer sa carte à fond. Quoi qu’il en soit, Mbappé aurait déjà fixé ses demandes pour la prime à la signature.

Kylian Mbappé n’a pas encore décidé. Sous contrat au PSG jusqu’en juin prochain, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a fait passer le message suivant la semaine dernière après le sacre du PSG face au Toulouse FC au Trophée des champions (2-0). « Je n’ai pas encore pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important ».

Liverpool et le Real Madrid se disputent Mbappé

L’accord en question permettrait à Kylian Mbappé de mener une pleine et longue réflexion au sujet de son avenir en ce début d’année 2024 selon le journaliste Guillem Balague. Pour la BBC , Balague est même allé plus loin en expliquant qu’en plus du Real Madrid, Liverpool se frotterait les mains à l’idée de pouvoir éventuellement s’attacher les services de Kylian Mbappé. Un club admiratif du champion du monde depuis plusieurs années comme le10sport.com vous le dévoilait en 2020 avec un appel téléphonique de Jürgen Klopp à Wilfrid Mbappé, père de Kylian Mbappé.

Une prime à la signature de 180M€, c’est le prix pour Mbappé !